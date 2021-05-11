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В Забайкалье продлили ограничения на посещения лесов до 31 мая

Происшествия
В Забайкалье продлили ограничения на посещения лесов до 31 мая
gov-murman.ru

Чита, 11 мая. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, который продлевает ограничения посещения лесов до конца мая.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал документ, который продлевает до конца мая посещения лесов. Эта информация опубликована на официальном портале Забайкальского края. Особый противопожарный режим работает в регионе со 2 апреля, а ограничение на посещение лесов с 20 апреля.

«В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий постановлением губернатора Забайкальского края продлено ограничение пребывания граждан и транспортных средств в лесах. Теперь ограничение действует с 11 по 31 мая 2021 года», — сообщается в заявлении.

Ограничения не распространяются только на леса в районе Читы, используемые жителями для занятий спортом. Отмечается, что запрет не касается работников, которые отвечают за охрану лесных участков.

Ранее сообщалось о пожаре в Забайкалье. Владелица сельского дома потеряла во время страшного пожара свою семью. Ей удалось избежать смерти, потому что она гостила у родственников. После тушения были найдены обгоревшие трупы 22-летней девушки, ее 2-летней и 52-летнего отца.

запрет забайкалье леса ограничения
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