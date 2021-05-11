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Биолог перечислил увлажняющие воздух в квартире комнатные растения

Общество
Биолог перечислил увлажняющие воздух в квартире комнатные растения
pixabay.com

Москва, 11 мая. Комнатные растения способны существенно улучшить микроклимат в квартире или доме, рассказал доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

Растения с большими листьями могут увлажнять воздух. К таким относятся аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса, которые могут похвастаться большой листовой массой и потому испаряют большое количество воды, рассказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Есть растения, которые увлажняют воздух квартир, а это немаловажно. Воздух в квартирах по своим качествам обычно такой же сухой, как и в пустыне, особенно когда работает центральное отопление», — отметил специалист.

Растения, которые выделяют в воздух душистые вещества, например, мирт, розмарин, способны убивать бактерии. Это явление называется фитонцидный эффект, который часто ощущают на себе любители гулять по хвойному лесу. В конце прогулки люди ощущают прилив сил и бодрости.

«Многие растения способны поглощать соединения серы, и они могут поглощать оксиды азота. Это характерно особенно для быстрорастущих растений, сюда можно отнести хлорофитум, традесканцию», — добавил Чуб.

Растения способны многое «поглощать» из воздуха и очищать его таким образом, но для этого нужно следить за их чистотой. На листьях может оседать пыль, поэтому лучше всего регулярно ополаскивать цветы в ванной. Однако цветовод предупредил, что выращивание овощей и фруктов в квартире не самая лучшая идея — недостаток света не даст им вырасти крепкими, а использование удобрений может пагубно сказаться на пользе плодов.

квартира растения комната
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