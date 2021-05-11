Дискриминацию курильщиков в России и в мире обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 11 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг на тему «Оправдана ли дискриминация курильщиков?».

Американские компании все чаще отказывают в работе курильщикам, а иногда даже тем, кто пользуется никотиновыми жвачкой или пластырем в попытке избавиться от вредной привычки. Позиции курильщиков ослабляет и то, что они не защищены от дискриминации так, как представители меньшинств или люди с ограниченными возможностями. В Новой Зеландии утвержден план полного запрета курения для всех рожденных после 2004 года.

В России правительство утвердило план мероприятий для реализации масштабной антитабачной концепции. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции. Кроме этого, правительство намерено усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Ранее Минздрав России предлагал работодателям удлинять рабочий день курильщиков, суммируя время перекуров.

Российский Минфин предложил поднять акцизы на сигареты на 20%, чтобы за счет этого восполнить траты госбюджета на борьбу с коронавирусом. При этом, по расчетам ведомства, средняя цена пачки сигарет поднялась до 140 рублей с начала 2021 года.

Ранее в России вступил в силу запрет на курение кальянов, электронных сигарет и вейпов в общественных местах. Госдума приняла законопроект в июле 2020 года. За нарушение закона назначен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Штрафы коснутся владельцев заведений, которые нарушат закон: индивидуальные предприниматели будут платить до 40 тысяч рублей, а юридические лица — до 90 тысяч рублей.

Что еще придумают законодатели, чтобы избавить человечество от вредной привычки? Нужно ли криминализировать табак, наказывая за его употребление и оборот как за наркотики?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответит Елена Владимировна Бабич, экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Прямой эфир пройдет здесь.

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