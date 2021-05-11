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Названы породы собак с самым крепким здоровьем

Общество
Названы породы собак с самым крепким здоровьем
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Москва, 11 мая. Порода бигль оказалась на первом месте среди собак с самым крепким здоровьем.

У этой породы собак самыми слабыми считаются тазобедренные суставы и глаза, но у биглей активность сохраняется всю жизнь. На втором месте по показателям здоровья расположилась австралийская пастушья собака. Она считается одной из самых спортивных и умных пород. Однако чрезмерная активность приводит проблемам с суставами у таких собак, передает издание The Spruce Pets.

Хорошее здоровье имеют чихуахуа. В основном они живут до 20 лет и редко болеют. Слабыми местами у них считаются глаза, сердце и надколенники. Следом за ними идут борзые, которые живут от десяти до 13 лет, сталкиваясь лишь с проблемами с желудком. Среди собак с хорошим здоровьем также были перечислены пудели, гаванский бишон, хаски, басенджи, бордер-колли и помеси различных пород.

Ранее финские ученые признали колли и пуделей наиболее агрессивными собаками. Группа ученых изучила факторы, которые влияют на агрессивное поведение собаки, и составила топ наиболее опасных пород.

В общей сложности эксперты изучили более 9 тыс. домашних собак. Их главная задача заключалась в выявлении особенностей каждой породы и аспектов, которые влияют на склонность собаки к агрессивному поведению по отношению к людям.

здоровье собаки породы
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