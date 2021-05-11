Немецкий политик заявил о необходимости достроить «СП-2»

Берлин, 11 мая. Строительство «Северного потока — 2» должно завершиться, поставки российского природного газа важны для ФРГ, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

По словам Крупалла, «Альтернатива для Германии» (АдГ) по-прежнему поддерживает завершение прокладки газопровода «СП-2», прежде всего, из-за «национальной энергетической безопасности». Германия, как суверенное государство, должна со многими странами поддерживать деловые отношения, считает политик.

«Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон», — сообщил РИА Новости Крупалла.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено до конца сентября текущего года. По словам дипломата, энергетический проект может быть реализован еще до выборов в бундестаг.