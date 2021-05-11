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Самокаты как угрозу безопасности обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 11 мая 2021 09:15
Общество
Самокаты как угрозу безопасности обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Во вторник, 11 мая, в 11:00 в пресс-центре «Патриот» пройдет пресс-конференция, посвященная проблеме «пешеходов на колесах» — владельцев самокатов, гироскутеров и моноколес.

В России потеплело, и любители велосипедов, самокатов, гироскутеров и моноколес захватили тротуары. Пункты проката открылись во всех крупных городах страны, но в ПДД до сих пор не прописана ответственность пользователей альтернативного транспорта за нарушение правил дорожного движения. Между тем пешеход на колесах представляет реальную опасность для тех, кто передвигается на своих двоих. Причина — в том, что наезд на пешехода владельцем самоката трактуется как столкновение двух пешеходов и не наказывается в рамках административного права.

При этом выезжать на проезжую часть сегодня на таком транспорте нельзя, однако и право на это никто не отберет — ведь езда на таких устройствах не требует разрешительных документов от ГИБДД.

Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) предлагает в правилах дорожного движения (ПДД) приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты.

Комиссия предлагает ввести в ПДД новый термин «средство индивидуальной мобильности», под которым будет пониматься транспортное средство, «имеющее одно или несколько колес (роликов), приводящееся в движение мускульной энергией лица, находящегося на нем, или имеющее систему гироскопической стабилизации». Такими средствами являются роликовые коньки, самокаты, скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие.

В комиссии также предлагают разрешить движение мопедов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности с электродвигателями по краю проезжей части дороги или обочине только под управлением лиц старше 16 лет.

Насколько реалистичны эти предложения и сколько времени россияне будут ждать законодательного урегулирования проблемы?

На этот и другие вопросы ответит гость студии — Павел Хусу, руководитель Петербургского велосообщества, а также Алексей Николаевич Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комитета по законодательству и постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия самокаты
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