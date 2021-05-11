Ростовское УФАС раскрыло картельный сговор на 30 млн рублей

Ростов-на-Дону, 11 мая. Накануне Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Ростовского УФАС в отношении двух компаний, признав решение антимонопольной службы обоснованным. По мнению сотрудников регионального управления, при проведении открытого аукциона на поставки систем по охране периметра для автомобильных пунктов пропуска, компании выступили в сговоре.

В роли заказчика фигурирует ФГКУ «Росгранстрой», разместившая извещение о проведении открытого аукциона в электронном формате, единственным участником которого явилось ООО «Наследие». Сумма контракта составила 30 490 520,31 рублей. Причем никакого процентного снижения от начальной цены в процессе торгов замечено не было.

В УФАС по Ростовской области отметили, что после подписания контракта ООО «Наследие» обязалось осуществить поставку, установку, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на 6 пропускных пунктах с 12 по 15 декабря 2017 года.

22.12.2017 года компании подписали акт приема-передачи и товарную накладную. Согласно этим документам поставщик передал, а заказчик принял системы охраны периметра на автомобильные пункты пропуска без претензий к качеству и количеству. Таким образом, ООО «Наследие» исполнило контракт в полном объеме за 10 дней. После чего заказчик осуществил полную выплату денежных средств, — добавили в ведомстве.

Спустя некоторое время две строительно-технические экспертизы показали, что контракт не исполнен, а акт приема-передачи был подписан незаконно. Этот момент и стал одним из ключевых обстоятельств, указывающих на сговор между компаниями.

Доказательства собранные по делу позволили Ростовскому УФАС сделать заключение о нарушении п. 1 ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции», а также привлечь хозяйствующие субъекты к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

Ранее ФАН сообщал, как в Донской столице пенсионерка оказалась в числе управляющих ростовского племзавода с многомиллионными долгами. Кредиторы предприятия хотели привлечь 92-летнюю женщину по обстоятельствам данного дела.