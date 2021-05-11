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Лена Миро посоветовала Бородиной «начать зарабатывать» для возращения мужа

Шоу-бизнес
Лена Миро посоветовала Бородиной «начать зарабатывать» для возращения мужа
instagram.com  /  zimamoscow

Москва, 11 мая. Блогер Лена Миро похвалила супруга ведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова за имидж «одинокого отца взрослого сына». Комментарием она поделилась на фоне слухов о разводе звезд.

Миро считает, что «одинокий отец взрослого сына» — привлекательный архетип для женщин в поиске. По ее мнению, дама хочет быть единственной в жизни мужчины: к сыну ревновать она не будет, а вот к дочери — вполне.

«Если вы посмотрите Instagram Омара за последние пару недель, вы можете подумать, что его ведет холостой мужчина, у которого есть взрослый, прекрасный сын, но никак не женатик с кучей детишек, — пояснила Миро на своей странице в «Живом журнале». — Одинокую женщину при деньгах (а именно такая нужна, я считаю, Омару) не будет раздражать самостоятельный пацан».

Звезда интернета похвалила Омарова за тактику. А вот ведущей скандального телепроекта «Дом-2» Миро посоветовала «начать снова зарабатывать», чтобы вернуть возлюбленного.

На днях появились подозрения, что у Бородиной и Омарова разлад в семье. По мнению обративших внимание на отсутствие видео ведущей с мужем подписчиков, супруги разводятся.

бородина лена миро омаров
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