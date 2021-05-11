Лена Миро посоветовала Бородиной «начать зарабатывать» для возращения мужа

Москва, 11 мая. Блогер Лена Миро похвалила супруга ведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова за имидж «одинокого отца взрослого сына». Комментарием она поделилась на фоне слухов о разводе звезд.

Миро считает, что «одинокий отец взрослого сына» — привлекательный архетип для женщин в поиске. По ее мнению, дама хочет быть единственной в жизни мужчины: к сыну ревновать она не будет, а вот к дочери — вполне.

«Если вы посмотрите Instagram Омара за последние пару недель, вы можете подумать, что его ведет холостой мужчина, у которого есть взрослый, прекрасный сын, но никак не женатик с кучей детишек, — пояснила Миро на своей странице в «Живом журнале». — Одинокую женщину при деньгах (а именно такая нужна, я считаю, Омару) не будет раздражать самостоятельный пацан».

Звезда интернета похвалила Омарова за тактику. А вот ведущей скандального телепроекта «Дом-2» Миро посоветовала «начать снова зарабатывать», чтобы вернуть возлюбленного.

На днях появились подозрения, что у Бородиной и Омарова разлад в семье. По мнению обративших внимание на отсутствие видео ведущей с мужем подписчиков, супруги разводятся.