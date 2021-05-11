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Звезда «Черной Вдовы» намекнула на русскую версию «Мстителей»

  /   Обновлено: 11 мая 2021 09:23
Шоу-бизнес
Звезда «Черной Вдовы» намекнула на русскую версию «Мстителей»
Prt Scr youtube.com  /  MARVEL Россия

Лос-Анджелес, 11 мая. Исполнитель роли Красного Стража Дэвид Харбор намекнул, что в кинематографической вселенной Marvel могут появиться и другие русские персонажи.

Алексей Шестаков, которого сыграл голливудский актер, является аналогом Капитана Америки. По комиксам он был суперсолдатом, созданным в эпоху холодной войны. Таким образом Советский Союз пытался противостоять США в супергеройской гонке. Однако есть и другие известные русские персонажи. Ранее о них знали только заядлые фанаты графических романов, но теперь благодаря Харбору их имена услышали и просто любители киновселенной от Marvel Studios. Об этом рассказал портал ScreenRant.

«Урса, Елена Белова, Наташа Романофф, Красный Динамо, Спутник, я и все остальные члены «Зимней гвардии» с нетерпением ждут возможности поделиться с вами пакетом попкорна и большим экраном в темном кинотеатре 9 июля», — заявил актер на своей странице в Instagram.

Возможно, слова Харбора — лишь рекламный трюк. Однако ранее источники сообщали, что в фильме «Черная Вдова» появится Урса. Также недавно компания Marvel выпустила книгу «Файлы Ваканды», в которой говорилось, что Россия имеет технологии и материалы, имеющиеся у Железного Человека при создании его первой брони. Вероятно, так киностудия намекает на Красного Динамо, который по комиксам является классическим противником Тони Старка.

Ранее стало известно, что кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» занял первое место среди российских фильмов на стриминговом сервисе Netflix.

кино голливуд черная вдова марвел Дэвид Харбор зимняя гвардия
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