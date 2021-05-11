У Марвел есть два неназванных фильма на 2023 год

Лос-Анджелес, 11 мая. Marvel Studios планировала выпустить в 2023 году четыре фильма. Два из них уже были презентованы — «Человек-Муравей 3» и «Стражи Галактики 3», еще две киноленты пока не назвали.

В недавнем ролике киностудия Марвел представила расписание фильмов из четвертой фазы своей кинематографической вселенной. Среди картин 2023 года указаны лишь «Человек-Муравей: Квантомания» и «Стражи Галактики. Часть 3». Однако у компании Disney еще остаются свободные слоты, которые определенно будут заполнены новыми проектами. Согласно новому расписанию, ежегодно от Марвел будет выходить четыре фильма. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Источники отмечают, что у киностудии есть масса вариантов для пополнения четвертой фазы киновселенной. Это может быть триквел «Дедпула», четвертая часть «Капитана Америки» с Энтони Маки в главной роли». Также инсайдеры говорят, что Marvel Studios могут выпустить перезапущенных «Людей Икс» или даже «Громовержцев» и «Нову».

Однако наиболее вероятной кинолентой станет «Фантастическая четверка», которая уже была анонсирована в ролике, но без указания даты выхода. Источники предполагают, что премьера фильма о знаменитой команде состоится 4 июля 2023 года. Вторым «секретным» эпизодом киновселенной станет «Блейд» с Махершалой Али в главной роли. Он может выйти на большие экраны в ноябре 2023 года.

Ранее стало известно, что режиссер Джастин Лин назвал фильм «Форсаж-9» лучшей частью кинофраншизы.