Жители Башкирии пожаловались главе республики на качество дорог

Уфа, 11 мая. Жители Башкирии начали массово жаловаться главе региона Радию Хабирову на состояние дорог в республике. Претензии они оставляют на странице Хабирова в соцсетях.

Жалобы поступают из разных городов и районов Башкирии. Однако в целом качество дорог в республике стало значительно лучше, сообщает News 102.

«В Кумертау ни одной нормальной дороги нет. Все в ямах, ухабах. Как в годы войны. Позор!» — написала одна из жительниц республики.

Накануне сообщалось, что в результате столкновения Toyota Avensis и Lada Kalina в Белебее (Башкирия) пострадали пять человек. По предварительной версии следствия, в ДТП виноват 44-летний водитель Toyota Avensis.