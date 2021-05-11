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Вильфанд сообщил об аномальной жаре на Урале

Общество
Вильфанд сообщил об аномальной жаре на Урале
Невские Новости

Москва, 11 мая. Аномальная жара ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской и Башкирской области в ближайшие дни. Столбик термометра поднимется до 25 градусов, сообщают синоптики.

По словам руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температура на юге европейской части России будет от 16 до 20 градусов выше нуля. Согласно прогнозу специалиста, самая высокая температура ожидается на нижней Волге.

«Самая высокая температура на нижней Волге, там выше 20 градусов, Астраханская, Волгоградская область 20-25 градусов, в Приволжском федеральном округе выше 20 градусов», — рассказал метеоролог, передает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что повышение температур в европейской части страны связано с мощными антициклонами, потоками воздуха с юга, а также быстрым таянием снега. Кроме того, метеоролог обратил внимание на резкое потепление в регионах ЦФО появлением энергетически мощного солнца.

Ранее ФАН сообщил о потеплении в Центральной России. Погода в регионах ЦФО порадует жителей городов в ближайшие дни. Вильфанд отметил, что насыщенность майских солнечных лучей аналогична энергетическому потенциалу светила в августе.

прогноз вильфанд жара
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