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Водонаева вступилась за женщин старше 50 лет

Шоу-бизнес
Водонаева вступилась за женщин старше 50 лет
instagram.com  /  @alenavodonaeva

Москва, 11 мая. Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева осудила пользователей соцсети за нападки на женщин старше 50 лет.

Женщина, по словам Водонаевой, может быть прекрасна в любом возрасте. Критика в адрес представительниц прекрасного пола, которым исполнилось 50 лет, вызывает у нее возмущение.

«Такое чувство, что после очередного дня рождения нужно выкинуть все свои шмотки, дорогой уход, абонементы в фитнес. Вместо этого купить платье в цветочек на «Садоводе» и сидеть целыми днями в очереди в поликлинике. Может, еще и гроб заранее заказать?» — поинтересовалась телезвезда у хейтеров.

Больше всего Водонаеву расстраивает, что в роли осуждающих выступают сами женщины. В этом виновато, по ее мнению, архаичное воспитание.

«Где солидарность? Где сестринство? Неужели все еще главное — выйти замуж, а все остальные девушки — конкурентки? Нас научили ненавидеть друг друга настолько, что мы даже не замечаем, как утопаем в собственной желчи», — добавила Водонаева.

Подписчики ответили телезвезде взаимностью. Ее поблагодарили за защиту женщин в возрасте.

«Прямо с языка сняли! Мне 50, и как же классно я себя чувствую», — сказано в комментариях.

Водонаеву в апреле госпитализировали с микроинсультом. Телезвезда вышла на связь с подписчиками из больницы и рассказала о своем самочувствии.

водонаева хейтеры женщины в возрасте
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