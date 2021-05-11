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Россиянам дали советы по вхождению в рабочий темп после выходных

Общество
Россиянам дали советы по вхождению в рабочий темп после выходных
pixabay.com

Москва, 11 мая. Соблюдение нескольких рекомендаций позволит вернуться к продуктивной работе без стресса. Об этом рассказали российские психологи.

Привести дела в порядок и лечь спать пораньше, рекомендовала специалист Елена Перминова. Она также посоветовала в первую недель возвращаться домой вовремя, не перерабатывать.

«В первые вечера после работы лучше устроить себе продолжение праздника, но без нарушения режима», — отметила она.

Полноценный отдых благотворно сказывается на психоэмоциональном и физическом состоянии человека. Соответственно тем, кто пил и переедал в выходные, будет первое время нелегко. Залог быстрого восстановления — это здоровый образ жизни, подчеркнула коуч Марина Гладышева.

Она также подчеркнула, что человек быстро адаптируется и перестраивается в рабочий темп, если в свободное время занимается спортом или другими развивающими занятиями.

Ранее ФАН перечислил топ главных крымских событий, которые навсегда останутся в памяти. Среди них спортивно-воздухоплавательный слет «Весна-2021», празднование Пасхи в кинопарке «Викинг», гастрономический пикник-ярмарка «Качи-Базар» в Алимовой балке Бахчисарайского района, большая гастрономическая ярмарка фермерских продуктов «Рыба — не мясо» в формате пикника на виноградниках «Золотой Балки», «Факельное шествие» на горе Митридат в городе-герое Керчь, а также военный парад в Севастополе с участием кораблей ВМФ.

работа отдых выходные
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