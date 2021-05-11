Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня

Девять человек погибли в результате стрельбы в школе Казани
По предварительным данным, девять человек погибли в результате стрельбы в гимназии Казани. Среди них семеро школьников — четыре мальчика и две девочки, все – восьмиклассники. По сообщению Минздрава региона, 16 человек пострадали. Среди госпитализированных шесть детей находятся в реанимации. Сообщение о ЧП в 175-й гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям сегодня утром. 19-летнего стрелка задержали сотрудники ФСБ. На него официально было зарегистрировано оружие. На место трагедии прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. На момент стрельбы в гимназии находились 714 детей, а также около 70 сотрудников. В мэрии города после инцидента сообщили об усилении мер безопасности во всех учебных заведениях Казани. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Президент России выразил глубокие соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Правительство окажет пострадавшим всю необходимую помощь.
Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из ДОН
kremlin.ru / Администрация Президента РФ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Российский МИД еще 15 января объявил о начале процедур по выходу Москвы из соглашения. В министерстве заявили, что после отказа США в прошлом году от участия в договоре был существенно нарушен баланс интересов государств-участников. Как заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин, Совет Государственной Думы рассмотрит законопроект в приоритетном порядке, учитывая нежелание Белого дома оспаривать решение администрации Трампа.
«Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы», — подчеркнул Председатель Государственной Думы РФ.
Многостороннее международное соглашение заключили без малого тридцать лет назад. Договор разрешает разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга.
Вакцина «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку
Prt Scr youtube.com / ВЕСТИ Калининград
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» защитят от подделок при помощи системы цифровой маркировки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Уникальный код в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это поможет проследить путь препарата от производителя до конкретного медицинского учреждения, защитит вакцину от подделки и обезопасит население. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уже заявил о большом интересе других государств к однокомпонентному препарату «Спутник Лайт», зарегистрированному в нашей стране 6 мая.
Вакцинация станет пропуском для отдыха россиян заграницей
Global Look Press / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency
Кипр больше не требует от въезжающих в страну россиян справку об отрицательном ПЦР-тесте, если они прошли вакцинацию от COVID-19. Также привитым не нужно проходить обязательный карантин. К такой политике в отношении туристов из России переходит все больше стран. Тем, кто вакцинировался отечественным препаратом «Спутник V», рады в Болгарии, Греции и Хорватии. Тесты и карантин не потребуются. Вакцинационный сертификат для предъявления на границе можно загрузить на сайте Госуслуг. Необходимо привязать к профилю данные своего загранпаспорта, и тогда документ будет автоматически переведен на английский. Останется только скачать его, и можно смело отправляться в путь.