Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня

Девять человек погибли в результате стрельбы в школе Казани По предварительным данным, девять человек погибли в результате стрельбы в гимназии Казани. Среди них семеро школьников — четыре мальчика и две девочки, все – восьмиклассники. По сообщению Минздрава региона, 16 человек пострадали. Среди госпитализированных шесть детей находятся в реанимации. Сообщение о ЧП в 175-й гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям сегодня утром. 19-летнего стрелка задержали сотрудники ФСБ. На него официально было зарегистрировано оружие. На место трагедии прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. На момент стрельбы в гимназии находились 714 детей, а также около 70 сотрудников. В мэрии города после инцидента сообщили об усилении мер безопасности во всех учебных заведениях Казани. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Президент России выразил глубокие соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Правительство окажет пострадавшим всю необходимую помощь.

Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из ДОН kremlin.ru / Администрация Президента РФ Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Российский МИД еще 15 января объявил о начале процедур по выходу Москвы из соглашения. В министерстве заявили, что после отказа США в прошлом году от участия в договоре был существенно нарушен баланс интересов государств-участников. Как заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин, Совет Государственной Думы рассмотрит законопроект в приоритетном порядке, учитывая нежелание Белого дома оспаривать решение администрации Трампа. «Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы», — подчеркнул Председатель Государственной Думы РФ. Многостороннее международное соглашение заключили без малого тридцать лет назад. Договор разрешает разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга.

Вакцина «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку Prt Scr youtube.com / ВЕСТИ Калининград Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» защитят от подделок при помощи системы цифровой маркировки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Уникальный код в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это поможет проследить путь препарата от производителя до конкретного медицинского учреждения, защитит вакцину от подделки и обезопасит население. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уже заявил о большом интересе других государств к однокомпонентному препарату «Спутник Лайт», зарегистрированному в нашей стране 6 мая.