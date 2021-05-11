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Анализ ДНК помог ученым установить личность моряка из экспедиции Франклина
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Президент Южного Судана утвердил новый состав нижней палаты обновленного парламента
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Происшествия
Выяснилось, что большинство школ Казани не имеют охраны
14:14
Армия
Шойгу: ВС РФ выполнили план по вакцинации от коронавируса
14:14
Происшествия
Повторяя «Колумбайн»: громкие случаи стрельбы в российских школах
14:13
Общество
Уполномоченный по правам ребенка посетит школу в Казани, где произошла стрельба
14:13
Происшествия
Эфир: Экстренный выпуск — стрельба в школе в Казани
14:11
Происшествия
Строительная компания из Владимирской области мошенническим путем попала в реестр подрядчиков
14:09
Общество
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом против детей
14:08
Видео
Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня
14:06
Политика
Санду проведет встречу с президентом Литвы в Молдавии
14:06
Происшествия
Глава СК РФ направил в Казань криминалистов
14:05
Происшествия
Казанский стрелок купил оружие в Йошкар-Оле
14:03
Политика
Румен Радев распустил парламент Болгарии
14:03
Происшествия
Камеры наблюдения зафиксировали 19-летнего стрелка перед входом в школу
14:02
Весь мир
ХАМАС ведет прицельные ракетные обстрелы израильских городов
14:01
Общество
Функцию охранника в казанской гимназии выполняла вахтерша
14:00
Политика
Байден мог предложить отменить патенты на вакцины для отвлечения внимания Евросоюза
14:00
Происшествия
Семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии выплатят по миллиону рублей
14:00
Общество
В Татарстане проведут проверку всех владельцев оружия после ЧП в Казани
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Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня

Видео
Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня
kremlin.ru  /  Администрация президента России

 

Девять человек погибли в результате стрельбы в школе Казани

По предварительным данным, девять человек погибли в результате стрельбы в гимназии Казани. Среди них семеро школьников — четыре мальчика и две девочки, все – восьмиклассники. По сообщению Минздрава региона, 16 человек пострадали. Среди госпитализированных шесть детей находятся в реанимации. Сообщение о ЧП в 175-й гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям сегодня утром. 19-летнего стрелка задержали сотрудники ФСБ. На него официально было зарегистрировано оружие. На место трагедии прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов. На момент стрельбы в гимназии находились 714 детей, а также около 70 сотрудников. В мэрии города после инцидента сообщили об усилении мер безопасности во всех учебных заведениях Казани. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Президент России выразил глубокие соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Правительство окажет пострадавшим всю необходимую помощь.

Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из ДОН

Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Российский МИД еще 15 января объявил о начале процедур по выходу Москвы из соглашения. В министерстве заявили, что после отказа США в прошлом году от участия в договоре был существенно нарушен баланс интересов государств-участников. Как заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин, Совет Государственной Думы рассмотрит законопроект в приоритетном порядке, учитывая нежелание Белого дома оспаривать решение администрации Трампа.
«Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы», — подчеркнул Председатель Государственной Думы РФ.
Многостороннее международное соглашение заключили без малого тридцать лет назад. Договор разрешает разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга.

Вакцина «Спутник Лайт» получит цифровую маркировку

Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня
Prt Scr youtube.com  / ВЕСТИ Калининград

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» защитят от подделок при помощи системы цифровой маркировки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Уникальный код в формате Data Matrix будет нанесен на клапан каждой упаковки. Это поможет проследить путь препарата от производителя до конкретного медицинского учреждения, защитит вакцину от подделки и обезопасит население. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уже заявил о большом интересе других государств к однокомпонентному препарату «Спутник Лайт», зарегистрированному в нашей стране 6 мая.

Вакцинация станет пропуском для отдыха россиян заграницей

Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня
Global Look Press  / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Кипр больше не требует от въезжающих в страну россиян справку об отрицательном ПЦР-тесте, если они прошли вакцинацию от COVID-19. Также привитым не нужно проходить обязательный карантин. К такой политике в отношении туристов из России переходит все больше стран. Тем, кто вакцинировался отечественным препаратом «Спутник V», рады в Болгарии, Греции и Хорватии. Тесты и карантин не потребуются. Вакцинационный сертификат для предъявления на границе можно загрузить на сайте Госуслуг. Необходимо привязать к профилю данные своего загранпаспорта, и тогда документ будет автоматически переведен на английский. Останется только скачать его, и можно смело отправляться в путь.
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