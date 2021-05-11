Глава Минприроды выступил за запрет неперерабатываемого цветного пластика

Москва, 11 мая. Глава Минприроды РФ Александр Козлов выступил за отказ от неперерабатываемого цветного пластика и ввод предупреждающих надписей для изделий из такого материала.

Министр уточнил, что цветной пластик нравится детям, но совсем не поддается переработке. По его мнению, необходимо соответствующими надписями и аналогичными предупреждениями о вреде курения на пачках сигарет помечать и бутылки из цветного пластика.

«Но тогда надо указывать на бутылке из цветного пластика, что она никогда не переработается, как на пачках сигарет указывают, что курение вредно для легких», — сообщил в интервью РБК министр.

Ранее сообщалось, что специалисты из Йельского университета создали биопластик на основе древесины. Он полностью разлагается за три месяца.