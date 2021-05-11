Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 09:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:44
Происшествия
Самарский ТЦ «Аврора» эвакуировали после сообщения о минировании
09:43
Общество
Самара останется без троллейбусов на время ремонта Московского шоссе
09:42
Общество
В Петербурге наступил самый теплый день с начала года
09:40
Политика
Страны Восточной Европы испугались усиления военных возможностей России
09:40
Армия
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ прибыл в Сингапур с деловым заходом
09:36
Происшествия
Уволенный сотрудник поджег птицефабрику в Красноярском крае
09:36
Общество
Частое использование санитайзеров может привести к раку кожи
09:35
Наука
Российские ученые создали чувствительных к COVID-19 мышей для испытаний вакцин
09:34
Технологии
Более 37 млн человек сыграли в Uncharted 4: A Thief's End
09:33
Общество
Новое открытие ученых поможет исследовать уровень кислорода ранних океанов
09:32
Общество
Портрет Юрия Гагарина вернули в павильон «Космос» на ВДНХ
09:29
Политика
Аналитик Баклицкий назвал причину нападок Чехии на Россию
09:29
Общество
Британские ученые раскрыли тайну массовых смертей в древнеримских «вратах ада»
09:27
Общество
Американские врачи рассказали, как стресс во время беременности вредит ребенку
09:25
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов откровенно рассказал об отношениях со сводными братьями
09:22
Общество
Запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни обсудят в «Патриоте»
09:21
Общество
Ростовское УФАС раскрыло картельный сговор на 30 млн рублей
09:21
Политика
Генсек ООН назвал маловероятным появление миротворцев в Донбассе
09:20
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» завоевал пять призов Global Eventex Awards
09:20
Происшествия
Женщина погибла в автоаварии с тремя детьми под Новосибирском
Все новости

Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России

Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Краснодар, 11 мая. Заморозки в южных регионах Европейской части России продлятся всего один день, 11 мая.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился этой информацией с РИА Новости. Он добавил, что заморозки, скорее всего, не повлияют на состояние озимых.

«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что степные и предгорные районы Крыма, юго-восточные районы Краснодарского края ожидает необычная ситуация. Он говорит о заморозках и температуре ночью и утром -1-2 градуса. В Карачаево-Черкесии до -3 градусов. Однако температура ночью в Краснодарском крае уже 13 мая составит 8-13 градусов, а днем вырастет до 23-28 градусов.

Недавно сообщалось о метеорологическом лете в Москве. Оно придет в столицу России в ближайшие дни. C 12 мая в городе и области будет летняя погода. Температура днем будет подниматься до 24 градусов, а ночью опускаться до 12 градусов.

погода Роман Вильфанд прогноз ставропольский край краснодарский край
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 239679 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 174370 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 111083 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 50038 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 46733 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Все новости / Общество / Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России
Рейтинг@Mail.ru