Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России

Краснодар, 11 мая. Заморозки в южных регионах Европейской части России продлятся всего один день, 11 мая.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился этой информацией с РИА Новости. Он добавил, что заморозки, скорее всего, не повлияют на состояние озимых.

«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные (полярные) воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что степные и предгорные районы Крыма, юго-восточные районы Краснодарского края ожидает необычная ситуация. Он говорит о заморозках и температуре ночью и утром -1-2 градуса. В Карачаево-Черкесии до -3 градусов. Однако температура ночью в Краснодарском крае уже 13 мая составит 8-13 градусов, а днем вырастет до 23-28 градусов.

Недавно сообщалось о метеорологическом лете в Москве. Оно придет в столицу России в ближайшие дни. C 12 мая в городе и области будет летняя погода. Температура днем будет подниматься до 24 градусов, а ночью опускаться до 12 градусов.