Аналог Диснейленда может появиться на территории дендрария в Геленджике

Геленджик, 11 мая. Парк развлечений по типу Диснейленда может появиться на территории заброшенного дендрария в Геленджике площадью 54 га.

Дендрарий был создан в 1960-х годах, с начала 2000-х до 2008 года на его месте располагался парк аттракционов «Капитан Врунгель», после закрытия которого территория пустовала, сообщает «Известия».

Сейчас власти города находятся на начальном этапе переговоров о концепции проекта с телестудией «Союзмультфильм». Инициатором выступила городская администрация, но подробности сотрудничества с телестудией еще неизвестны.

В Калининграде тоже идет работа под проектом. Он не касается парков и зон отдыха, но уже полюбился жителям города: художница украшает город крошечными статуями домовичков. В скором времени на улицах появится еще две статуи, но их место пока что строго засекречено.