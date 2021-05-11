Ким Кардашьян рассмешила фанатов отсутствием пальца на фото в мини-бикини

Лос-Анджелес, 11 мая. Американская фотомодель Ким Кардашьян опубликовала горячее фото в крошечном-мини бикини. Однако поклонников мало заинтересовала ее аппетитная фигура, в отличие от пальцев на ноге.

В своем Instagram-аккаунте она позировала на фоне живописного пляжа с белым песком. Кардашьян в черном бикини на завязках эффектно облокотилась на гигантское дерево. Модель согнула правую ногу и немного прибрала к себе. В кадр попали все «прелести» бизнес-вумен: идеальный загар, пышные бедра, тонкая талия и роскошная грудь.

Несмотря на изобилие красоты, фанаты обратили внимание на странные пальцы на ноге. Многие заметили, что на фото их только четыре. Одни от души посмеялись в комментариях, другие вновь раскритиковали инстадиву за использование фотошопа.

«Ого, у тебя 4 пальца?», «Да ты отфотошопила себе пальцы, Ким, и ничего не заметила?», «Кажется, это фотошоп нового уровня», — пишут в комментариях.

Совсем недавно Кардашьян перекрасилась в платиновую блондинку. Поклонники бизнесвумен отмечают, что нордический цвет волос является любимым оттенком бывшего супруга звезды Канье Уэста.

Ранее сообщалось, что старшая сестра Ким, Кортни Кардашьян, едва не утонула в свой день рождения. Девушку во время заплыва накрыло двухметровой волной. Супермодель в состоянии алкогольного опьянения вытащили из океана в полуобмороке.