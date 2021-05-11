ХАМАС ответил на авиаудары Израиля. События дня

В армии Израиля сообщили о ночном обстреле из сектора Газа
Группировки в секторе Газа всю ночь в режиме нон-стоп запускали ракеты по Израилю. О десятичасовом обстреле сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter. Это ответ на волну авиаударов по сектору Газа, в результате которых погибли 20 палестинцев, в том числе девять детей и одна женщина. Еще 65 пять человек получили ранения. Удары были нанесены после того, как движение ХАМАС выпустило несколько ракет по Израилю по истечении срока действия ультиматума, требующего от Тель-Авива вывода военных и полицейских с территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Этот комплекс почитается как мусульманами, так и иудеями. Накануне израильская полиция штурмовала мечеть, применив резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадали более 200 палестинцев.
Кремль заявил о непричастности России к кибератаке в США
Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE
Российская сторона не имеет никакого отношения к кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова хозяина Белого дома Джо Байдена о том, что связанная с хакерской диверсией вирусная программа якобы может «находиться в России». Песков также отметил, что несмотря на предложения Москвы Вашингтон уже на протяжении долгих лет отказывается от сотрудничества в противодействии киберпреступности.
Лавров обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
mid.ru / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что вопросы, связанные с урегулированием границ в Нагорном Карабахе сложны, но решаемы. Лавров прибыл в Баку накануне с двухдневным визитом. Ранее глава нашего внешнеполитического ведомства посетил Ереван. В диалоге с президентом Азербайджана Сергей Лавров выразил признательность за высокую оценку роли российских миротворцев для снижения напряженности в регионе. Ильхам Алиев в свою очередь поблагодарил Россию за оперативное решение вопроса поставки вакцины «Спутник V» в Азербайджан.
Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня
Федеральное агентство новостей / Аббас Джума
Досрочные выборы в парламент Армении состоятся 20 июня. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян. Накануне депутаты уже во второй раз не избрали на пост премьер-министра страны единственного кандидата Никола Пашиняна. Согласно конституции республики, парламент должен быть распущен, если он два раза подряд не голосует за главу кабмина. 25 апреля Пашинян на фоне массовых протестов ушел в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны следом сложило свои полномочия.