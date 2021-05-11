ХАМАС ответил на авиаудары Израиля. События дня

В армии Израиля сообщили о ночном обстреле из сектора Газа Группировки в секторе Газа всю ночь в режиме нон-стоп запускали ракеты по Израилю. О десятичасовом обстреле сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter. Это ответ на волну авиаударов по сектору Газа, в результате которых погибли 20 палестинцев, в том числе девять детей и одна женщина. Еще 65 пять человек получили ранения. Удары были нанесены после того, как движение ХАМАС выпустило несколько ракет по Израилю по истечении срока действия ультиматума, требующего от Тель-Авива вывода военных и полицейских с территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Этот комплекс почитается как мусульманами, так и иудеями. Накануне израильская полиция штурмовала мечеть, применив резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадали более 200 палестинцев.

Кремль заявил о непричастности России к кибератаке в США Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE Российская сторона не имеет никакого отношения к кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова хозяина Белого дома Джо Байдена о том, что связанная с хакерской диверсией вирусная программа якобы может «находиться в России». Песков также отметил, что несмотря на предложения Москвы Вашингтон уже на протяжении долгих лет отказывается от сотрудничества в противодействии киберпреступности.

Лавров обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе mid.ru / Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что вопросы, связанные с урегулированием границ в Нагорном Карабахе сложны, но решаемы. Лавров прибыл в Баку накануне с двухдневным визитом. Ранее глава нашего внешнеполитического ведомства посетил Ереван. В диалоге с президентом Азербайджана Сергей Лавров выразил признательность за высокую оценку роли российских миротворцев для снижения напряженности в регионе. Ильхам Алиев в свою очередь поблагодарил Россию за оперативное решение вопроса поставки вакцины «Спутник V» в Азербайджан.