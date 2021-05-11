Рудова удалила все фото из поездки в Дагестан после угроз в соцсети

Москва, 11 мая. Актриса Наталья Рудова была возмущена негативной реакцией некоторых подписчиков на ее фотоотчет о поездке в Дагестан.

Во время путешествия кинозвезда делилась с пользователями социальной сети Instagram положительными эмоциями и живописными пейзажами региона. Единственное, что ей не понравилось в поездке — отсутствие нормальных туалетов. Рудова обратилась к властям Дагестана с просьбой устранить этот недостаток. После этого на актрису обрушилась волна критики со стороны подписчиков. Некоторые пытались ей угрожать.

«Вы меня задолбали! Я удаляю все фото из Дагестана и никогда туда больше не поеду! Сами гиды меня попросили сказать про туалеты. Отстаньте от меня! Живите без туристов! Мне абсолютно наплевать!» — написала Рудова, реагируя на выпады комментаторов в свой адрес.

В Дагестане артистка посетила главные достопримечательности республики. Ей удалось побывать в Дербенте, на Сулакском каньоне и в других популярных у путешественников местах. Рудова призналась, что на побережье Каспийского моря прошло ее детство и она была рада снова сюда вернуться.