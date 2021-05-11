Профессия врача названа самой уважаемой в России

Москва, 11 мая. Исследование показало, какие профессии россияне считают самыми уважаемыми. Большинство жителей РФ выбрали специальность врача как самую уважаемую.

Специальность врача считают самой уважаемой профессией 59% опрошенных россиян. Второе место заняла профессия учителя, ее выбрали 40% респондентов. Об уважении к спасателям заявили 38% россиян. Об этом информирует RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Опрос показал, что почтение 27% россиян было отдано работе пожарных. Еще 26% опрошенных сильнее всего уважают труд ученых. Военных, согласно опросу, уважают 22% респондентов. Свое почтение к инженерам выразили 19%, к летчикам и машинистам — 14%.

ФАН ранее перечислил пять самых высокооплачиваемых профессий. Рынок труда резко изменился за последние 10 лет и многие популярные профессии уже заняты большим числом специалистов. По версии ФАН, очень хорошо оплачивается труд стоматолога, пластического хирурга, пилота, биотехнолога и бухгалтера.