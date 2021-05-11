Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 08:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:11
Общество
Глава Минприроды выступил за запрет неперерабатываемого цветного пластика
08:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России
08:06
Общество
Синоптики обещают жителям Приморья потепление в начале рабочей недели
08:06
Общество
Аналог Диснейленда может появиться на территории дендрария в Геленджике
08:04
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян рассмешила фанатов отсутствием пальца на фото в мини-бикини
08:03
Шоу-бизнес
Рудова удалила все фото из поездки в Дагестан после угроз в соцсети
08:02
Общество
Политолог назвал «клинической глупостью» отказ Европы от российского «Спутника V»
07:59
Общество
Профессия врача названа самой уважаемой в России
07:59
Общество
Врач назвала особо опасные и вредные продукты при аллергии
07:59
Происшествия
Сахалинский автомобилист сбил десятилетнего ребенка и скрылся
07:55
Армия
Израиль начал ответную "волну ударов" на обстрелы с территории Газы
07:53
Общество
Раскрыт единственный способ выгодно купить квартиру
07:42
Экономика
Экономист поделился правилами сбора инвестиционного портфеля
07:38
Общество
Юрист раскрыл нюансы удаленной работы из другого города
07:33
Общество
Американцы считают, что США проиграли конкуренцию РФ и КНР по Арктике
07:33
Политика
Британская королева выступит с традиционной тронной речью в парламенте
07:31
Общество
Против Бориса Джонсона начали расследование
07:30
Общество
В американской церкви избрали первого епископа-трансгендера
07:28
Армия
РСЗО «Торнадо-С» получит первую высокоточную управляемую ракету
07:12
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна поблагодарила Нагиева за роль маньяка Чикатило
Все новости

Врач назвала особо опасные и вредные продукты при аллергии

Общество
Врач назвала особо опасные и вредные продукты при аллергии
pixabay.com  /  sweetlouise

Москва, 11 мая. У людей, страдающих аллергией на определенные виды пыльцы растений, нередко возникает аналогичная реакция на ряд продуктов, так называемая перекрестная аллергия.

В случае, если у человека аллергия на пыльцу деревьев: стоит отказаться от яблок, груш, слив, персиков, нектаринов, то есть всех косточковых фруктов семейства розоцветных. Также из рациона необходимо исключить морковь, сельдерей и петрушку, рекомендовала доктор медицинских нау Дали Мачарадзе.

«Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах», — сказала врач.

Если человек страдает от аллергии на пыльцу злаковых трав: нужно исключить мед, в некоторых случаях пшеницу. При этом, таким людям рекомендуется избегать встреч с пчелами. В случае укуса может появиться тяжелая аллергическая реакция.

Один из самых распространенных аллергенов – пыльца сорных растений. Перекрестную аллергию могут вызвать семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специи. В заключении Мачарадзе добавила, что подавить или как минимум снизить реакцию на пищевые аллергены способны лекарственные препараты.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль рассказала россиянам о продуктах, которые могут спровоцировать заболевания сердца. Главным продуктом-провокатором является жареное мясо.

здоровье медицина аллергия
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 233819 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 168949 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 108477 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 44564 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 40576 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Все новости / Общество / Врач назвала особо опасные и вредные продукты при аллергии
Рейтинг@Mail.ru