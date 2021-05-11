Врач назвала особо опасные и вредные продукты при аллергии

Москва, 11 мая. У людей, страдающих аллергией на определенные виды пыльцы растений, нередко возникает аналогичная реакция на ряд продуктов, так называемая перекрестная аллергия.

В случае, если у человека аллергия на пыльцу деревьев: стоит отказаться от яблок, груш, слив, персиков, нектаринов, то есть всех косточковых фруктов семейства розоцветных. Также из рациона необходимо исключить морковь, сельдерей и петрушку, рекомендовала доктор медицинских нау Дали Мачарадзе.

«Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах», — сказала врач.

Если человек страдает от аллергии на пыльцу злаковых трав: нужно исключить мед, в некоторых случаях пшеницу. При этом, таким людям рекомендуется избегать встреч с пчелами. В случае укуса может появиться тяжелая аллергическая реакция.

Один из самых распространенных аллергенов – пыльца сорных растений. Перекрестную аллергию могут вызвать семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специи. В заключении Мачарадзе добавила, что подавить или как минимум снизить реакцию на пищевые аллергены способны лекарственные препараты.

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