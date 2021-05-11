Сахалинский автомобилист сбил десятилетнего ребенка и скрылся

Южно-Сахалинск, 11 мая. Житель Южно-Сахалинска на автомобиле сбил школьника и поспешил покинуть место ДТП, оставив ребенка с травмами на дороге.

Согласно данным сахалинского управления ГИБДД, инцидент произошел 7 мая на улице 1-й Московской. Водитель с восьмилетним стажем двигался на Infinity FX 35. Ребенок вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса. В полиции отметили, что у школьника на одежде не было световозвращающих элементов.

После ДТП водитель сразу же покинул место происшествия, не оказав ребенку никакой помощи. Когда правоохранители установили личность автомобилиста, тот отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. За это ему грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Ребенок получил травмы, их характер не уточняется. В настоящее время выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

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