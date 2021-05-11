Израиль начал ответную "волну ударов" на обстрелы с территории Газы

, 11 мая. Армия Израиля приступила к новой волне ударов по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы палестинских боевиков.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает, что армия я начала дополнительную волну ударов по террористическим целям "Исламского джихада" Атакам подверглись военные объекты.

Накануне сообщалось, что израильская армия обстреливает объекты в секторе Газа. В числе объектов, по которым были нанесены удары, — подземные склады оружия и тренировочный лагерь.

Накануне представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18:00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах. После этого по территории Израиля были выпущены десятки ракет, большая часть которых была сбита в воздухе.

Сейчас Израиль активно заселяет спорные территории на Западном берегу Иордана. Правозащитники утверждают, что там возведено уже более тысячи новых строений.