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Раскрыт единственный способ выгодно купить квартиру

Общество
Раскрыт единственный способ выгодно купить квартиру
pixabay.com  /  PhotoMIX-Company

Москва, 11 мая. Риелтор Алексей Силантьев раскрыл единственный способ выгодно приобрести квартиру, найти достойный вариант, а сэкономить помогут быстрота и готовность рискнуть.

Эксперт отметил, что в России рынок недвижимости очень подвижный и решения о сделках принимаются быстро. Поэтому нужно рассмотреть как можно больше вариантов за наименьшее время.

«Между покупателями происходит соревнование за наиболее выгодную сделку, и победит в нем тот, кто успеет первым найти и застолбить «свой» вариант. Если вы действительно хотите найти хорошее жилье за приемлемые деньги, то отложите в сторону другие дела и сосредоточьтесь на подборе квартиры. Это единственный способ совершить во всех смыслах выгодную сделку», — цитирует Силантьева «Парламентская газета».

Честных скидок на рынке недвижимости не бывает, подчеркнул специалист. Если цена на квартиру снижена по сравнению с жильем по соседству такой же площади и с аналогичной планировкой, как правило, это говорит о скрытых недостатках, предупредил риелтор. К таким недостаткам могут относиться боковое расположение квартиры или темная сторона дома.

Ранее кандидат экономических наук Максим Кривелевич заявил, что уровень цен на рынке жилья поддерживается из-за вложений финансово обеспеченной прослойки населения в недвижимость. По его мнению, в России это группа людей, работающих с сырьевыми ресурсами. Если уровень цен на сырьевом рынке достаточно высок, они не смогут себе позволить инвестиции в жилплощадь. Покупатели квартир могут столкнуться с тем, что вложение не будет давать прибыль в будущем, полагает аналитик.

жилье недвижимость квартиры
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