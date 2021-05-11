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Экономист поделился правилами сбора инвестиционного портфеля

Экономика
Экономист поделился правилами сбора инвестиционного портфеля
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 11 мая. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, как правильно собирать свой инвестиционный портфель.

Русецкий советует россиянам при формировании личного инвестиционного портфеля отталкиваться от своей готовности к риску. Он добавил, что валютные сбережения в нем должны составлять минимум 35%. Экономист поделился этой информацией с РИА Новости.

«У каждого человека свой собственный «порог боли» и свой собственный аппетит к риску. Основной посыл – вам должно быть комфортно инвестировать на рынке, и исходя из этого и устанавливается доля рисковых волатильных инструментов», — сообщил Русецкий.

Он сказал, что как раз для этого есть тестирование, определяющее риск-портфель. Благодаря ему инвестор имеет представление о допустимой просадке портфеля и доле рисковых активов. В будущем, пережив хотя бы одно большое падения рынка, он уже сам определит собственную долю риска в портфеле.

Русецкий утверждает, что логично держать накопления в валюте согласно расходам, которые у всех индивидуальны. Он сообщает, что на розничный товарооборот приходится 35% на импорт, также необходимо прибавить траты на отдых. Отсюда и выходит значение в 35%, которые должны составлять валюты.

Экономист утверждает, что у россиян всего 15% портфеля составляют ценные бумаги, а остальное в депозитах. В США доля банковских вкладов равна 25%, в Европе — 40%.

Ранее сообщалось, что в Калининградской может исчезнуть онлайн-торговля. Причиной этого может стать законопроект, который запретит местным производителям продавать через интернет свои товары клиентам, находящимся в других регионах страны.

инвестор инвестиции вклады андрей русецкий
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