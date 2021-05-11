Юрист раскрыл нюансы удаленной работы из другого города

Москва, 11 мая. Многие сотрудники на удаленке задаются вопросом, есть ли у них свобода передвижений при условии выполнения рабочих обязанностей.

Юридически удаленная работа закреплена в Федеральном законе от 08.12.2020 № 407-ФЗ, в ней указан порядок взаимодействия с сотрудниками дистанционного формата, рассказала управляющий партнер юридической фирмы Елена Кожемякина в беседе с «Российской газетой».

«Например, про время взаимодействия закон говорит четко. Про территорию такого уточнения нет», — отметила юрист.

Поэтому организация, по идее, не знает и не должна знать, где трудится сотрудник. Если работодателю это важно, то в допсоглашении с сотрудником можно указывать территорию его работы — город или регион.

Однако удаленка подходит не для всех. Недавно специалисты заявили, что для молодых людей, которые хотят построить карьеру, такой вариант малоперспективен.