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Американцы считают, что США проиграли конкуренцию РФ и КНР по Арктике

Общество
Американцы считают, что США проиграли конкуренцию РФ и КНР по Арктике
piqsels.com

Вашингтон, 11 мая. Представитель Госдепартамента США заявил о беспокойстве Вашингтона по поводу влияния Пекина в Арктике. Штаты считают, что им нужны ледоколы. Однако американцы имеют иное мнение.

Основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм отметил, что США имеет очень ограниченные возможности в богатом на ресурсы регионе. Для конкуренции с другими государствами Соединенным Штатам нужны ледоколы. Читатели телеканала Fox News считают, что Арктика — наименьшая из проблем, но при этом Вашингтон не сможет ничего противопоставить Москве и Пекину. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Да перестаньте вы! Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. В Соединенных Штатах больше половины жителей совершенно не задумываются о том, что происходит за пределами страны», — поделился мнением Hmmmand.

Один из комментаторов считает, что правительство США потратит на ледокол 1 млрд долларов. Из этой суммы 100 млн пойдут на строительство тренировочного центра «по вопросам разнообразия», где морякам будут объяснять изменение климата, расизм на Северном полюсе и вызовы для трансгендеров.

«В годы Второй мировой войны Америке потребовалось два месяца, чтобы построить ледокол. Сегодня ей требуется два года только на то, чтобы согласовать его проект», — подчеркнул Either1or300.

Еще один пользователь заявил, что США потратили деньги на политкорректность и финансовую помощью слабым государствам. Теперь у Белого дома нет средств даже для строительства весельной лодки.

Ранее пользователи Facebook и «Вконтакте» раскритиковали экс-адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса за его высказывания относительно того, что в случае обострения отношений между Россией и Украиной могут возникнуть военные столкновения в Черном море.

россия сша арктика китай соцсети ледоколы
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