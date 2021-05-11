Британская королева выступит с традиционной тронной речью в парламенте

Лондон, 11 мая. Королева Великобритании Елизавета II во вторник выступит в парламенте с тронной речью, представив программу консервативного правительства.

Из-за коронавирусных ограничений и недавней смерти супруга королевы принца Филипа в этом году традиционная церемония будет несколько изменена. Утром Ее Величество прибудет в Вестминстерский дворец в лимузине, а не в традиционной запряженной восьмеркой лошадей золоченой карете в сопровождении гвардейцев. Она не наденет государственную корону, а слушать речь королевы будут всего 74 человека.

Тронная речь пишется членами правительства и утверждается канцелярией премьера. В ней кабмин излагает план своей работы в течение новой сессии парламента. Вносить в речь правки королева не имеет права.

Ожидается, что в тексте выступления Елизавета II упомянет около 30 законопроектов, которые правительство Бориса Джонсона планирует провести через Палату общин.

Ранее Елизавета II вспомнила, как получила премию Королевского общества спасения жизни, когда ей было 14 лет. В ходе беседы с членами Королевского общества спасения жизни она узнала, что была первым человеком, получившим премию Общества 80 лет назад — в 1941 году.