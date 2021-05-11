Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 08:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:11
Общество
Глава Минприроды выступил за запрет неперерабатываемого цветного пластика
08:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках на юге России
08:06
Общество
Синоптики обещают жителям Приморья потепление в начале рабочей недели
08:06
Общество
Аналог Диснейленда может появиться на территории дендрария в Геленджике
08:04
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян рассмешила фанатов отсутствием пальца на фото в мини-бикини
08:03
Шоу-бизнес
Рудова удалила все фото из поездки в Дагестан после угроз в соцсети
08:02
Общество
Политолог назвал «клинической глупостью» отказ Европы от российского «Спутника V»
07:59
Общество
Профессия врача названа самой уважаемой в России
07:59
Общество
Врач назвала особо опасные и вредные продукты при аллергии
07:59
Происшествия
Сахалинский автомобилист сбил десятилетнего ребенка и скрылся
07:55
Армия
Израиль начал ответную "волну ударов" на обстрелы с территории Газы
07:53
Общество
Раскрыт единственный способ выгодно купить квартиру
07:42
Экономика
Экономист поделился правилами сбора инвестиционного портфеля
07:38
Общество
Юрист раскрыл нюансы удаленной работы из другого города
07:33
Общество
Американцы считают, что США проиграли конкуренцию РФ и КНР по Арктике
07:33
Политика
Британская королева выступит с традиционной тронной речью в парламенте
07:31
Общество
Против Бориса Джонсона начали расследование
07:30
Общество
В американской церкви избрали первого епископа-трансгендера
07:28
Армия
РСЗО «Торнадо-С» получит первую высокоточную управляемую ракету
07:12
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна поблагодарила Нагиева за роль маньяка Чикатило
Все новости

Против Бориса Джонсона начали расследование

Общество
Против Бориса Джонсона начали расследование
gov.uk

Лондон, 11 мая. Премьер-министр Великобритании находится под следствием из-за его отпуска с невестой Кэрри Симондс, который он провел на Карибских островах в начале 2020 года.

Комиссар по стандартам парламента Великобритании Кэтрин Стоун заявила, что намерена выявить источники финансирования поездки британского политика на остров Мюстик. Информация о начале расследования появилась еще в прошлом году, но официально подтвердилась лишь в понедельник 10 мая. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Премьер-министр Соединенного Королевства вместе со своей невестой отправился в отпуск после победы в парламентских выборах. Он пробыл на острове с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года. Отдых обошелся политику в 20 тыс. долларов. Однако неизвестно, за чей счет была оплачена поездка.

Сам Джонсон утверждает, что спонсором выступил донор правящей Консервативной партии Дэвид Росс. Он, в свою очередь, опроверг это заявление, уточнив, что не оплачивал отпуск политика и его спутницы, а лишь помог организовать проживание.

Если комиссар Кэтрин Стоун подтвердит факт нарушения кодекса депутатской этики, то премьер-министр обязан будет принести письменные извинения. В случае серьезного нарушения дело будет передано парламентского комитету по стандартам, что может обернуться для политика финансовыми санкциями.

Ранее стало известно, что британское правительство выдало послу Евросоюза дипломатический статус. Однако жители Великобритании не оценили этого шага и высказали свое мнение в соцсетях.

Борис Джонсон великобритания расследование
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 233819 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 168949 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 108477 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 44564 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 40576 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Все новости / Общество / Против Бориса Джонсона начали расследование
Рейтинг@Mail.ru