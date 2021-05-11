Против Бориса Джонсона начали расследование

Лондон, 11 мая. Премьер-министр Великобритании находится под следствием из-за его отпуска с невестой Кэрри Симондс, который он провел на Карибских островах в начале 2020 года.

Комиссар по стандартам парламента Великобритании Кэтрин Стоун заявила, что намерена выявить источники финансирования поездки британского политика на остров Мюстик. Информация о начале расследования появилась еще в прошлом году, но официально подтвердилась лишь в понедельник 10 мая. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Премьер-министр Соединенного Королевства вместе со своей невестой отправился в отпуск после победы в парламентских выборах. Он пробыл на острове с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года. Отдых обошелся политику в 20 тыс. долларов. Однако неизвестно, за чей счет была оплачена поездка.

Сам Джонсон утверждает, что спонсором выступил донор правящей Консервативной партии Дэвид Росс. Он, в свою очередь, опроверг это заявление, уточнив, что не оплачивал отпуск политика и его спутницы, а лишь помог организовать проживание.

Если комиссар Кэтрин Стоун подтвердит факт нарушения кодекса депутатской этики, то премьер-министр обязан будет принести письменные извинения. В случае серьезного нарушения дело будет передано парламентского комитету по стандартам, что может обернуться для политика финансовыми санкциями.

Ранее стало известно, что британское правительство выдало послу Евросоюза дипломатический статус. Однако жители Великобритании не оценили этого шага и высказали свое мнение в соцсетях.