В американской церкви избрали первого епископа-трансгендера

Вашингтон, 11 мая. Американская Евангелическо-лютеранская церковь избрала Меган Рорер главой синода. Это первый случай в истории, когда епископом стал трансгендер.

Преподобная была избрана епископом Сьерра-тихоокеанского синода на шесть лет. Он базируется в Сакраменто и включает около 200 конгрегаций в штатах Калифорния и Невада. Об этом сообщает газета New York Times.

«Я так горжусь тем, что я лютеранин. Я молюсь, чтобы мое избрание верным народом Сьерра-Тихоокеанского синода стало постоянным напоминанием о том, что сказочная любовь Бога никогда не ограничивается мнением или законодательством других», — заявил Рорер.

Преподобная Элизабет Итон, председательствующий епископ Евангелическо-лютеранской церкви в США, заявила, что Синод Сьерра-тихоокеанского региона признал талант пастора Рорера как лидера.

«Я хочу быть таким епископом, который двигает любые камни преткновения, которые могли бы быть поставлены перед вами, который болеет за вас и поклоняется вместе с вами», — говорится в речи епископа перед голосованием.

Ранее депутат Сейма Литвы от партии «Союз крестьян и зеленых» Лигита Гирскене высказала свое негодование из-за школьных уроков полового воспитания, на которых обсуждаются нормы ЛГБТ-сообщества.