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РСЗО «Торнадо-С» получит первую высокоточную управляемую ракету

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РСЗО «Торнадо-С» получит первую высокоточную управляемую ракету
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 11 мая. Российская реактивная система залпового огня (РСЗО)«Торнадо-С» обзаведется первой высокоточной управляемой ракетой с головкой самонаведения.

Согласно данным источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. Ее калибр составит 300 миллиметров. Сейчас ведутся научно-исследовательские работы.

«Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему», — объяснили в ведомстве.

Этап стендовых испытаний ГСН начнется уже в ближайшее время. Новый снаряд, по словам источника, обеспечит уничтожение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей с высокой точностью.

РСЗО «Торнадо» пришла на смену установкам «Град» и «Смерч». Установки оснащены усовершенствованной системой управления огнем. Существует два варианта этих РСЗО: «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и 300-миллиметровая «Торнадо-С».

Недавно выяснилось, что современные атомные субмарины, поступающие на вооружение ВМФ РФ, вызывают зависть у конкурентов и союзников Москвы. Северный флот России принял на вооружение атомную подлодку «Казань».

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