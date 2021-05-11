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Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна поблагодарила Нагиева за роль маньяка Чикатило
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Молодая жена Петросяна поблагодарила Нагиева за роль маньяка Чикатило

Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна поблагодарила Нагиева за роль маньяка Чикатило
facebook.com  /  Татьяна Брухунова

Москва, 11 мая. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в соцсети Instagram свой портрет в розовой бейсболке. На снимок отреагировала молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

Нагиев регулярно наполняет страницу в Instagram собственными портретами. Под снимками он оставляет смешные и порой самокритичные подписи, подчеркивая свою «привлекательность».

На одном из таких фото телеведущий позирует в розовой бейсболке, солнечных очках, потертой кожаной куртке и свитере. Подписчиков он призвал комментировать этот снимок без всякого стеснения.

«Да, делааа. Красивая фоточка. Не ваша, вот вы и беситесь. Можете писать всякое. Я потом все равно вас всех куплю», — написал артист.

Фотопортрет Нагиева неожиданно прокомментировала Брухунова. Жена Петросяна поблагодарила актера за роль маньяка Чикатило.

«Спасибо за фантастическую роль Чикатило. Глаза…», — написала Брухунова.

Другие комментаторы поинтересовались, не ревнует ли Петросян свою возлюбленную. Молодую жену юмориста попросили не нервировать лишний раз пожилого человека.

Брухунова посвятила один из своих недавних постов в соцсети Дню Победы. Она пожелала, чтобы ни одному поколению больше не пришлось пережить ужасы войны.

нагиев петросян брухунова
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