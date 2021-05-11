Инфекционные заболевания ЦНС могут усугубить состояние при COVID-19

Москва, 11 мая. Инфекционные заболевания центральной нервной системы, церебральный инсульт и аутоиммунные поражения могут осложнить течение острого периода коронавируса.

Об этом рассказал в беседе с «Известиями» главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов перед тем, как напомнить о важности вакцинации. По его словам, возможные легкие побочные эффекты от прививки не идут ни в какое сравнение с тяжелыми последствиями перенесенного COVID-19.

«Развитие этих осложнений утяжеляет течение собственно коронавирусной инфекции и создает дополнительную угрозу восстановлению неврологических функций и даже жизни пациента», — пояснил специалист.

Недавно власти Словакии объявили, что в ближайшие дни стартует массовая вакцинация. Для этого руководство страны выбрало российский препарат «Спутник V».