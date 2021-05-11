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Галь Гадот заявила, что Джосс Уидон угрожал ее карьере

Шоу-бизнес
Галь Гадот заявила, что Джосс Уидон угрожал ее карьере
Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Лос-Анджелес, 11 мая. Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот рассказала, что режиссер Джосс Уидон угрожал ее карьере во время съемок фильма «Лига справедливости» в 2017 году.

Американский продюсер подвергается критике на протяжении нескольких месяцев. Актеры кино и сериалов «Лига справедливости», «Баффи — истребительница вампиров» и «Ангел» обвинили некогда востребованного режиссера в жестоком обращении и создании «токсичной» рабочей среды. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Он вроде как угрожал моей карьере и сказал, что если я что-то сделаю, он сделает мою неудачной», — сказала Гадот во время субботнего интервью.

Ранее актриса оказывала поддержку своему коллеге по «Лиге справедливости» актеру Рэю Фишеру. Он обвинял Уэдона в «грубом и неприемлемом» поведении во время съемок.

«У меня были свои проблемы с Уидоном и Warner Bros. справились с этим своевременно», — резюмировала Гадот.

Ранее голливудский актер Бен Аффлек поздравил свою бывшую жену и актрису Дженнифер Гарнер с Днем матери, который во многих странах отмечается 9 мая.

кино голливуд чудо-женщина галь гадот лига справедливости джосс уидон
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