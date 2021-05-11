Стало известно о смерти отца Адель, с которым она так и не смогла помириться

Лондон, 11 мая. Отец известной британской певицы Адель Марк Эванс скончался из-за рака в возрасте 57 лет. Пятнадцатикратная лауреатка премии Грэмми так и не простила его из-за прошлого проступка.

Отец бросил ее мать Пенни, когда Адель было три года, и вернулся в свой родной Уэльс. За этот поступок певица открыто возненавидела его, о чем говорила открыто во время интервью. Об этом рассказало британское издание The Sun.

«Семья Марка, конечно, очень расстроена его уходом. Он всегда надеялся, что с Адель все уладится, но он не смог решить ситуацию. Он сделал несколько попыток все исправить, но, очевидно, это было слишком сложно», — заявил источник.

В начале творческого пути Адель подтверждала, что у нее с отцом были не лучшие отношения. При этом они портились пропорционально известности певицы. В 2011 году Марк дал откровенное интервью, за что был раскритикован своей бывшей семьей. Позже он утверждал, что помирился со своей знаменитой дочерью во время ее тура в поддержку альбома «21». Однако сама певица это отрицала.

Позже Эванс высказал свое мнение о третьем альбоме «25», который вышел в 2015 году. Он отметил, что это был особый период для их отношений и они уладили разногласия. Адель не согласилась с ним через свою речь на премии «Грэмми» в 2017 году.

«Спасибо моему менеджеру, потому что возвращение, так сказать, было полностью под его руководством. И ты выполнил его невероятно, и я обязана тебе всем. Мы вместе уже десять лет, и я люблю тебя, как своего отца. Я люблю тебя так сильно. Я не люблю своего отца, вот в чем дело. Это ничего не значит. Я люблю тебя, как любила бы своего отца», — заявила тогда певица.

Ранее известная певица Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram редкие кадры из семейного архива, посвященные Дню матери.