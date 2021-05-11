Экономист назвал худший способ увеличить доход для малоимущих россиян

Москва, 11 мая. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием.

По словам эксперта, вложения в ценные бумаги низкооплачиваемым слоям населения «принесут не очень много».

«Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», — цитирует «Вечерняя Москва» специалиста.

Экономист подчеркнул, что инвестирование подходит гражданам с доходами выше средних, которые смогут сохранить и даже приумножить сбережения.

Ранее адвокат Марина Буянова рассказала, что сотрудник вправе попросить прибавку к зарплате в пределах 30%, если есть соответствующие основания. На прибавку имеет право тот, кто работает больше или существует опасность труда.