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Авиалесоохрана заявила о стремительном увеличении площади лесных пожаров в РФ

Происшествия
Авиалесоохрана заявила о стремительном увеличении площади лесных пожаров в РФ
flickr.com  /  @bertknot

, 11 мая. Российская Авиалесоохрана за минувшие сутки зафиксировала увеличение площади возгораний на землях лесного фонда на 11 тыс. га.

Общая площадь лесных пожаров на сегодняшний день составляет более 26 тыс. га, сообщили в пресс-службе ведомства. Утром в понедельник на территории страны действовал 61 природный пожар на площади 15 229 га. Специалисты активно занимались их тушением. Сутками ранее было ликвидировано 117 возгораний.

«На 00:00 мск 11 мая 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 55 лесных пожаров на площади 26 283 га, по которым проводились работы по активному тушению», — сообщили в ведомстве.

Больше всего лесов горит под Тюменью. На территории области действует 28 пожаров на площади почти 21 тыс. га. Еще семь пожаров пылают в Курганской области, четыре в Омской. Небольшие вспышки зафиксированы в Свердловской области, Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях, и один пожар в Красноярском крае.

Недавно ЦВО в два раза увеличил число военных, привлеченных для тушения лесных пожаров в Тюменской области. Сегодня для борьбы с возгораниями задействовали уже 40 военных.

россия пожар огонь леса Авиалесоохрана
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