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В Калининградской области может исчезнуть онлайн-торговля

Экономика
В Калининградской области может исчезнуть онлайн-торговля
pixabay.com

Калининград, 11 мая. Причиной исчезновения онлайн-торговли в Калининградской области может стать законопроект, который внесен на рассмотрение Госдумы.

Издание «Российская газета» сообщает, что этот документ меняет правила игры в Особой экономической зоне. Сообщается, что из-за этого законопроекта местные производители не смогут продавать свои товары через интернет в розницу клиентам, находящимся в других российских регионах.

Калининградские предприятия не выдержат конкуренции с компаниями из других регионов России и поставщиками из других стран, если этот законопроект не изменить. Поправки в ФЗ-16 «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» касаются бизнесменов эксклава. Они могут доставлять в российский субъект зарубежные вещи для личного пользования, но при этом не уплачивать таможенные пошлины.

Однако доставлять нерастаможенную продукцию на оставшуюся территорию Евразийского экономического союза и другие регионы России таким предприятиям запрещено. Из-за этого все компании региона и производители, ориентирующиеся на дела с «большой Россией», вынуждены подтверждать на границе евразийский статус своих вещей.

Ранее сообщалось, что Литву ждет транзитный кризис. Клайпедский порт хочет сменить курс на Украину и Турцию, но чтобы сделать это, ему необходимо перебраться в район Черного моря, а это невозможно с географической точки зрения.

калининград госдума законопроект торговля онлайн-торговля
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