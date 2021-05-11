Госдума планирует повысить штрафы для «зайцев» в наземном транспорте

Москва, 11 мая. Штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте в российских городах могут вырасти.

Минтранс задумал передать регионам полномочия по установлению суммы санкций, пишут «Известия». Согласно КоАП, штраф сегодня составляет 100 рублей. Также регионе не в праве самостоятельно регулировать его размер. Однако после внесения в закон 7 марта изменений, субъектам эти полномочия стали доступны, но вступить в силу поправкам мешает действующих закон о сумме штрафа в 100 рублей.

Теперь Минтранс собирается признать недействительным старый закон и дать регионам самостоятельно решать, какие штрафы где следует устанавливать. Профильный комитет Государственной думы поддержал эту инициативу, но депутаты выдвинули определенные предостережения. В частности, они опасаются, что на местах будут устанавливаться слишком высокие санкции.

Недавно стало известно, что Google в России может получить штраф в 94 триллиона рублей. В соответствии с постановлением суда IT-гигант должен восстановить официальный YouTube-аккаунт телеканала «Царьград», который безосновательно заблокирован с лета 2020 года.