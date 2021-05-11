Дачникам рассказали неожиданный способ борьбы с сорняками

Москва, 11 мая. Гербициды, соль и лопата помогут навсегда избавиться от сорняков на участке, рассказала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

Растение нужно срезать, а срезанную часть засыпать солью, поделилась садовод с сайтом 360tv.ru.

«Я их срезала и посыпала поваренной солью. Также лопухи и конский щавель посыпала солью. Если какая-то площадь полностью засыпана растущими сорняками, то лучше эту площадь перекопать, убрав вручную все корневища, или обработать гербицидами», — рассказала она.

Сорняки лучше всего удалять во время влажности, при этом избавляться от корней. Срезать лопатой нужно аккуратно, корешки некоторых растений имеют обыкновение прорастать, если остаются в земле, предупредила специалист.

Недавно российским садоводам напомнили, когда, согласно лунному календарю, самое благоприятное время для посадки лука и моркови. Идеальные для посадки дни — 15, 17, 24, 25, 28 и 29 мая.