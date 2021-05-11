Расцветку автомобиля связали с характером его владельца

Лондон, 11 мая. Британский психолог из компании USwitch Ли Чемберс рассказал, как расцветка автомобиля связана с характером его владельца.

Владельцы серых и серебристых машин часто являются разумными и практичными людьми, которые держат слово и стремятся соответствовать общественным нормам. Изысканностью и хорошим стилем отличаются водители черных автомобилей.

Владельцы белых машин высокоорганизованы и желают получить высокий статус в обществе. Обладатели синих автомобилей осторожны во время вождения и верны друзьям. Любители красных авто чувственны, энергичны, любят общаться с новыми людьми и находиться в центре внимания, сообщает со ссылкой на Чемберса журнал «За рулем».

Владельцы золотистых автомобилей ценят комфорт и небезразличны к гламурной жизни. Водители желтых машин энергичны и позитивны, фиолетовых — оригинальны и уникальны, зеленых — скромны и ведут сбалансированный образ жизни. Владельцы розовых автомобилей любят внимание, жизнерадостны и смелы.

Ранее ученые установили, что появление агрессии и самоуверенности у мужчин связано с отсутствием друзей. По данным специалистов, чем меньше у мужчины круг общения, тем выше вероятность его «токсичного» характера.