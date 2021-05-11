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Вильфанд назвал оправданным отключение отопления в Москве

Общество
Вильфанд назвал оправданным отключение отопления в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 11 мая. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что среднесуточная температура в Москве на этой неделе будет больше восьми градусов.

Такие показатели соответствуют нормам отключения отопления в столице. Этой информацией Вильфанд поделился с РИА Новости. Московское правительство некоторое время назад заявило, что отключения отопления в столице начнется 10 мая и составит до пяти дней.

«Согласно прогнозам, и в Москве отопление прекращается, потому что есть правило - если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление», — сообщил метеоролог.

Руководитель Гидрометцентра отметил, что холода могут вернуться. Однако это понижение температуры будет кратковременным.

Недавно сообщалось, что восток Прикамья накрыл смог. МЧС по Пермскому краю предупреждает об аномальной жаре. Жители чувствуют запах гари и жалуются на дымку.

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