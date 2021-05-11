Вильфанд назвал оправданным отключение отопления в Москве

Москва, 11 мая. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что среднесуточная температура в Москве на этой неделе будет больше восьми градусов.

Такие показатели соответствуют нормам отключения отопления в столице. Этой информацией Вильфанд поделился с РИА Новости. Московское правительство некоторое время назад заявило, что отключения отопления в столице начнется 10 мая и составит до пяти дней.

«Согласно прогнозам, и в Москве отопление прекращается, потому что есть правило - если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление», — сообщил метеоролог.

Руководитель Гидрометцентра отметил, что холода могут вернуться. Однако это понижение температуры будет кратковременным.

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