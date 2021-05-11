Родителям раскрыли способ возвращения ребенка из гаджетов в реальный мир

Москва, 11 мая. Современные родители часто не замечают, как у детей начинает вырабатываться зависимость от гаджетов.

В момент, когда ребенок начинает быть зависимым от телефонов, задача взрослых — вернуть его в реальный мир. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Железнова радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас женщина перегружена и, естественно, ей легче дать в руки ребенку смартфон с мультфильмом. А он потом не понимает, как в эту жизнь прийти, не двигая пальчиком, не раздвигая окошко на экране. Мы сами детей к этому приводим», — сказала она.

Так как дети познают мир в игровой форме, их лучше подводить к игре, как это делали прошлый поколения. От этого будет зависеть развитие ребенка. Из-за зависимости от виртуальности дети вырастают в незрелых и инфантильных подростков. Лучше сокращать время, которое ребенок проводит за компьютером, телевизором или телефоном.

Ранее семейный психолог объяснила, почему нельзя включать гаджет в воспитание ребенка. Тема детей и гаджетов в XXI веке очень спорная, поскольку кто-то видит в девайсах только зло, а кто-то, наоборот, использует их как метод воспитания. Несомненно, ультиматум взрослого «доешь кашу, либо не будет планшета» работает. Однако семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала корреспонденту ФАН, можно ли включать гаджеты в воспитание ребенка.