Россиянам рассказали, как подготовиться к выходу на пенсию

Москва, 11 мая. В Пенсионном фонде России рассказали, когда россиянам следует начинать готовиться к выходу на пенсию и как это лучше сделать, сообщили в отделении ПФР по Магаданской области.

Для назначения пенсии нередко требуется дополнительно подтвердить определенные периоды работы или учебы, либо представить справку о зарплате за определенное время, сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПФР MagadanMedia. Получение документов может затянуться. Поэтому обратиться в Пенсионный фонд лучше за два года до наступления пенсионного возраста.

В прошлом году в Магаданской области для проведения заблаговременной работы по подготовке к пенсии к специалистам ПФР обратились почти 1000 человек. Сотрудники Пенсионного фонда при такой работе проверяют информацию о периодах трудовой и иной деятельности и в случае отсутствия необходимых документов сами делают запросы в архивы, органы иностранных государств или организации, где ранее работал человек.

Такая «подготовка» в дальнейшем помогает назначить пенсию в максимально выгодном для гражданина размере и в кратчайшие сроки. Гражданину останется только обратиться за назначением пенсии за месяц до наступления права на ее получение.

Чтобы заблаговременно подготовиться к выходу на пенсию, нужно в ближайшей клиентской службе ПФР записаться на прием к специалистам. Кроме того, можно обратиться через своего работодателя, если тот заключил с Пенсионным фондом специальное соглашение.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал ФАН, кому в России положена повышенная пенсия и как ее будут выплачивать. Парламентарий также дал советы гражданам, как защитить свои права в спорной ситуации.