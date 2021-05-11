В результате взрыва на химическом заводе в Японии пострадали минимум четыре человека

Токио, 11 мая. В Японии произошел взрыв на химическом заводе, который расположен в городе Иваки на северо-востоке Фукусимы.

Телеканал NHK сообщает, что в результате происшествия пострадали минимум четыре человека. Взрыв стал причиной возгорания на предприятии. К месту инцидента приехали пожарные и полиция.

Компания Sakai Chemical Industry владеет этим заводом. На предприятии производят цинковый порошок, который используется в космической промышленности.

Ранее сообщалось о взрыве бензовоза в ЮАР. Происшествие стало причиной смерти семи человек. Бензовоз стал участником аварии, которая образовалась из нескольких машин, после чего вспыхнул и оказался охвачен огнем.