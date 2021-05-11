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Россиянам назвали самый благоприятный момент для посадки огурцов

Общество
Россиянам назвали самый благоприятный момент для посадки огурцов
pixabay.com/PD

Москва, 11 мая. Лучший момент для высаживания огуречной рассады — первая декада июня при условии установившейся теплой погоды.

К этому моменту у рассады должны сформироваться 3-4 настоящих листочка. Если рассада переросла, а настоящих листочков больше, то она хуже адаптируется к высадке, передает «АиФ».

Определить, настоящие это листочки или нет, очень просто: они не имеют овальной формы, в отличие от семядольных. Семядольные вырастают первыми и имеют «мягкую» форму, они также располагаются на стебле симметрично, наравне. Настоящие же растут поочередно.

Недавно садоводам также назвали несколько хитростей, которые облегчат работу на дачном участке. Среди них — правильно подобранные инструменты для прополки, которые необходимы для большей части работы в саду и огороде.

сад огород огурцы
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