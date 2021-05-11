Американский ветеран призвал отмечать в США День Победы по примеру России

Вашингтон, 11 мая. Ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон пожаловался, что в США не празднуют День Победы над нацизмом с таким размахом, как в России.

Кон присоединился к вооруженным силам США в 1943 году и в следующем году высадился во Франции в составе американских войск. Ветеран принимал участие во встрече советских и американских солдат на Эльбе.

«Конечно, есть разница в том, как вы отмечаете этот праздник в России, а здесь об этом почти не упоминается», — подчеркнул американец в беседе с РИА Новости.

В прошлом Кон был специальным гостем на парадах Победы на Красной площади. Американский ветеран сожалеет, что СМИ США не обращают внимания на столь важный праздник.

Парад Победы, прошедший в Москве в этом году, вызвал восторженную реакцию у британских пользователей Сети. Британцы назвали «величественным» событием прохождение военной техники по Красной площади.