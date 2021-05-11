Картина Кандинского выставлена на аукционе в Лондоне за $25-35 млн

Лондон, 11 мая. Картина Василия Кандинского под названием «Умиротворенные напряженности» выставлена на торги в аукционном доме Sotheby's.

Творение великого русского художника 20-го века специалисты оценили в $25-35 миллионов долларов. Перед продажей картина совершит мировое турне и побывает в Нью-Йорке, Дубае, Гонконге, Тайване и Лондоне, сообщает ТАСС.

«Картина «Умиротворенные напряженности» преисполнена музыкальной и поэтической чувственностью столь характерными для творчества Кандинского», — отметила международный руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby's Хелена Ньюман.

Она добавила, что картина является величайшей работой художника и одним из величайших шедевров, выставленном на торгах за последнее десятилетие. В Лондоне шедевр появится с 22 по 29 июня.

Искусством является не только живопись: недавно историк моды и телеведущий Александр Васильев рассказал свои впечатления от калининградской выставки модных платьев 20-века. Представленные на мероприятии экспонаты сильно повлияли на повседневную жизнь жителей той эпохи, поделился телеведущий в беседе с ФАН.